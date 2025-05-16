شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز 50 جنيها اليوم الجمعة 16 مايو.. وعيار 21 يسجل 4590 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في مصر، قفزة ملحوظة خلال تعاملات اليوم الجمعة 16 مايو 2025، وارتفع سعر الجرام بنحو 50 جنيها مقارنة بمستويات الأمس، وسط توتر في الأسواق العالمية نتيجة بعض البيانات الاقتصادية.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلي على النحو التالي:

عيار 24: 5246 جنيها

عيار 21: 4590 جنيها

عيار 18: 3934 جنيها

الجنيه الذهب: 36720 جنيها

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار اضطراب السوق العالمي للذهب، مدفوعاً مع بيانات أمريكية أعادت إلي الأسواق مخاوف الركود من جديد.

وتراقب الأسواق تحركات الذهب عن كثب، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية العالمية، وهو ما قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، سواء في السوق المحلي أو العالمي.