الاقتصاد

الذهب يقفز 50 جنيها اليوم الجمعة 16 مايو.. وعيار 21 يسجل 4590 جنيها

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الذهب يقفز 50 جنيها اليوم الجمعة 16 مايو.. وعيار 21 يسجل 4590 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الجمعة، 16 مايو 2025 11:00 ص

سجلت أسعار الذهب في مصر، قفزة ملحوظة خلال تعاملات اليوم الجمعة 16 مايو 2025، وارتفع سعر الجرام بنحو 50 جنيها مقارنة بمستويات الأمس، وسط توتر في الأسواق العالمية نتيجة بعض البيانات الاقتصادية.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلي على النحو التالي:

عيار 24: 5246 جنيها

عيار 21: 4590 جنيها

عيار 18: 3934 جنيها

الجنيه الذهب: 36720 جنيها

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار اضطراب السوق العالمي للذهب، مدفوعاً مع بيانات أمريكية أعادت إلي الأسواق مخاوف الركود من جديد.

وتراقب الأسواق تحركات الذهب عن كثب، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية العالمية، وهو ما قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، سواء في السوق المحلي أو العالمي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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