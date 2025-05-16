أسعار النفط ترتفع وتتجه لمكاسب أسبوعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - سجَّلت أسعار النفط ارتفاعًا في التعاملات الآسيوية اليوم، مدعومة بموجة من التفاؤل حيال التهدئة المؤقتة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين؛ مما عزز التوقعات بشأن تحسن الطلب العالمي على الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتًا أو بنسبة 0.26 % لتسجل 64.70 دولارًا للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ18 سنتًا أو 0.29 % لتبلغ 61.80 دولارًا للبرميل.

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