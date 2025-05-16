شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار خلال أخر تعاملات، تراجع ملحوظ أمام الجنيه، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 16 مايو 2025 داخل البنك المركزى المصرى 50.10 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي فى البنك الأهلى المصرى 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.11 جنيه للشراء.
50.21 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر
50.11 جنيه للشراء.
50.21 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.11 جنيه للشراء.
50.21 جنيه للبيع.الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50.11 جنيه للشراء.
50.21 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.11 جنيه للشراء.
50.21 جنيه للبيع.
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