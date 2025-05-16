لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار خلال أخر تعاملات، تراجع ملحوظ أمام الجنيه، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 16 مايو 2025 داخل البنك المركزى المصرى 50.10 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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