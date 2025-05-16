شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 16-5 -2025 فى البحرين عيار 18 بـ28.9 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية التي أعلناه ترامب، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 38.525 دينار

عيار 22 سجل 35.325 دينار

عيار 21 سجل 33.725 دينار

عيار 18 سجل 28.900 دينار

عيار 14 سجل 22.475 دينار

عيار 12 سجل 19.275 دينار

الاونصة 1198.425 دينار

الجنيه الذهب 269.700 دينار

الأونصة بالدولار 3187.27 دولار

وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر أمس الخميس، في ظل ترقّب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية التي قد توضح مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالى، بينما أثّر انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سلبًا على جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودى لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم.