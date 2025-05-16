الذهب يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 6 أشهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تراجعت أسعار الذهب اليوم، متجهة لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في ستة أشهر، إذ قلص ارتفاع الدولار وانحسار المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية من جاذبيته كملاذ آمن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية (0.1) % إلى (3235.59) دولارًا للأوقية (الأونصة)، ونزل الذهب بأكثر من (2)% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر .

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.4) % إلى (3239.20) دولارًا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.2) % إلى (32.61) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.3) % إلى (992.55) دولارًا، وتراجع البلاديوم (0.7) % إلى (961.50) دولارًا.

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