شكرا لقرائتكم خبر عن 859 مليار جنيه معاملات مالية عبر محافظ الموبايل فى الربع الأول من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

فى ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتسريع وتيرة التحول إلى مجتمع لا نقدي، يواصل قطاع المدفوعات الإلكترونية تسجيل معدلات نمو ملحوظة، تعكس تطور البنية التحتية الرقمية وزيادة الاعتماد على وسائل الدفع غير التقليدية، وفى مقدمتها المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.

وأظهر التقرير الصادر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن الربع الأول من عام 2025 "الفترة من يناير إلى مارس" ارتفاعًا كبيرًا فى مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، سواء من حيث عدد المستخدمين أو حجم العمليات المالية المنفذة.

وسجلت المحافظ نحو 43.7 مليون حساب نشط على مستوى الجمهورية، بزيادة نسبتها 31% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضى، فيما بلغ عدد المعاملات المنفذة 589.4 مليون عملية، بقيمة إجمالية تقارب 859.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل نموًا بنحو 63% على أساس سنوي.

ويؤكد هذا الأداء تصاعد وتيرة الاعتماد على أدوات الدفع الرقمى، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة المالية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويوضح التقرير أن الخدمات المالية الأكثر استخدامًا عبر المحافظ الإلكترونية خلال الربع الأول من 2025 تمثلت فى التحويل من محفظة لأخرى، والذى استحوذ على 63% من عدد المعاملات المالية المنفذة، يليه شحن الرصيد "لخطوط الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت" بنسبة 21%، ثم الإيداع النقدى بنسبة 7%، والسحب بنسبة 6%، فى حين شكلت المدفوعات الأخرى – مثل التبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق الإلكترونى – ما نسبته 3% فقط من إجمالى عدد العمليات.

أما من حيث قيمة المعاملات المالية، فقد استحوذ التحويل بين المحافظ أيضًا على النصيب الأكبر بنسبة 78%، يليه السحب بنسبة 13%، ثم الإيداع بنسبة 6%، بينما توزعت النسبة المتبقية على المدفوعات الأخرى 2% وشحن الرصيد 1%.

كما أشار التقرير إلى أن إجمالى الأموال التى تم إيداعها فى المحافظ الإلكترونية توزعت بواقع 85% من خلال الإيداع المباشر، و9% عبر ماكينات الصراف الآلى ATM، و6% من خلال التحويل من الحسابات البنكية إلى المحافظ، مما يعكس تكاملًا متزايدًا بين أنظمة الدفع المصرفى وغير المصرفي.

فى المقابل، توزعت المبالغ التى تم صرفها من المحافظ الإلكترونية على النحو التالي: عمليات السحب النقدى بنسبة 82%، والمدفوعات المختلفة بنسبة 13%، وشحن الرصيد بنسبة 5%، وهو ما يدل على أن المستخدمين ما زالوا يميلون لاستخدام المحافظ كوسيلة لتحويل الأموال وسحبها بشكل مباشر، مع نسب أقل لاستخدامها فى المدفوعات الرقمية أو المعاملات التجارية.