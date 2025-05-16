شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز أرض بنشاط خدمى.. موعد المزاد العلنى لطرح الأراضى فى 9 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان طرح قطع أراض خدمية متميزة فى 7 مدن جديدة، للبيع بالمزاد العلني، فى جلسة يوم الاثنين الموافق 19 مايو 2025 فى تمام الساعة 12 ظهرًا، بقاعات الاجتماعات بالمقر الرئيسى للهيئة بمدينة نصر.

وأوضح رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن المشروعات المطروح بها قطع الأراضى هي: (لؤلؤة القاهرة الجديدة - لؤلؤة 6 أكتوبر – بدر1 "89 فدان" – لؤلؤة العاشر من رمضان – لؤلؤة برج العرب – أبراج المنصورة – لؤلؤة بنى سويف - لؤلؤة المنيا الجديدة - لؤلؤة أسوان)، بتسهيلات فى السداد على 7 سنوات.

وأضاف اللواء مهندس وليد البارودى، أن الطرح فى مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة يتضمن قطعة أرض مخصصة مبنى إدارى بمسطح 3000 م2، بينما يشمل الطرح بمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر قطعة أرض مخصصة مستشفى بمسطح 10000م2، وقطعة أرض مخصصة مبنى إدارى بمسطح 1709م2 بمشروع بدر1 "89 فدان"، وقطعة أرض مخصصة مبنى إدارى بمسطح 2084م2 بمشروع لؤلؤة العاشر من رمضان، وقطعة أرض مبنى تجارى وإدارى بمسطح 17308م2 بمشروع لؤلؤة برج العرب، بالإضافة إلى قطعة أرض هيكل خرسانى "بنك" بمسطح 1550م2 وقطعة أرض مخصصة مول تجارى بمسطح 1124م2 بمشروع أبراج المنصورة، وكذلك قطعة أرض مخصصة مركز طبى بمسطح 2296م2 بمشروع لؤلؤة بنى سويف، وأيضًا قطعة أرض مخصصة مبنى تجارى وإدارى بمسطح 13789م2 بمشروع لؤلؤة المنيا الجديدة، فضلًا عن قطعة أرض مخصصة مدرسة بمسطح 9748م2 بمشروع لؤلؤة أسوان.



وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات، بمقر الهيئة الرئيسى (3 شارع سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر – القاهرة، وفروع الهيئة بالمحافظات)، كما يمكن الاستعلام من خلال الأرقام التالية: "22724898 - 22724897".