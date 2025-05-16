شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 16- 5 - 2025 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار خلال أخر تعاملات، تراجعا ملحوظا أمام الجنيه، حيث سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 16 مايو 2025 داخل البنك المركزى المصرى 50.10 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار الأمريكي فى البنك الأهلى المصرى 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.11 جنيه للشراء. 50.21 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.11 جنيه للشراء. 50.21 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.11 جنيه للشراء. 50.21 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.11 جنيه للشراء. 50.21 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.11 جنيه للشراء. 50.21 جنيه للبيع.

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