شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 16-5-2025 فى قطر.. عيار 21 بـ325.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرا في قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 372.25 ريال

عيار 22 سجل 341.25 ريال

عيار 21 سجل 325.75 ريال

عيار 18 سجل 279.25 ريال

عيار 14 سجل 217.25 ريال

عيار 12 سجل 186.25 ريال

الاونصة 11581.00 ريال

الجنيه الذهب 2606.25 ريال

الأونصة بالدولار 3181.57 دولار



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم.

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر أمس الخميس، في ظل ترقّب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي قد توضح مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بينما أثّر انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سلبًا على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا على خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير واعتمدتا هدنة لمدة 90 يومًا، ما ساهم في تهدئة حرب تجارية كانت تهدد الاقتصاد العالمي.