اختتام “أسبوع التمويل” لدعم رواد الأعمال في المدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اختُتمت الخميس فعاليات “أسبوع التمويل” الذي نظّمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، ممثلة بمركز دعم المنشآت في المدينة المنورة، واستمرت على مدار خمسة أيام، وشهدت حضورًا لافتًا من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت من مختلف القطاعات.

وشهد اليوم الختامي عددًا من الورش والجلسات التخصصية، من أبرزها ورشة “تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: التحديات والحلول”، التي ناقشت أبرز العقبات التي تواجه رواد الأعمال في الحصول على التمويل، إلى جانب تقديم حلول عملية تسهم في تسهيل الوصول إلى الموارد المالية. كما أقيمت ورشة “خطوات اختيار التمويل الأمثل لمشروعك”، التي قدّمت دليلًا عمليًا لاختيار مصادر التمويل المناسبة بناءً على طبيعة المشروع ومرحلة نموه، بالإضافة إلى جلسة متخصصة حول “الرافعة المالية” وأهميتها في تعظيم العائدات وتحقيق الاستدامة.

وشارك في اليوم الأخير من الفعالية عدد من الجهات التمويلية والعارضة، منها نماء المنورة، والصندوق الزراعي، حيث قدّمت هذه الجهات خدمات استشارية وفرصًا تمويلية مخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ضمن جهود تعزيز التواصل المباشر بين الجهات التمويلية ورواد الأعمال.

وأكد القائمون على الفعالية أن “أسبوع التمويل” أسهم في رفع الوعي بالحلول التمويلية المتاحة، وعزّز من فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين ريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

ودعت “منشآت” المهتمين إلى مواصلة الاستفادة من خدمات مراكز دعم المنشآت والمبادرات التمويلية عبر منصاتها الرسمية.

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