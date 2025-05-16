الدولار يتراجع مع بطء نمو مبيعات التجزئة الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجع الدولار اليوم الخميس بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ إنفاق التجزئة في أبريل، مما عكس تأثير الضبابية الاقتصادية على المعنويات.

وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة (0.1%) فقط الشهر الماضي، بعد صعودها بنسبة (1.7%) في مارس، وهي زيادة ترجع جزئيًا إلى تراجع مشتريات سلع مثل السيارات بسبب إعلان رسوم جمركية.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.5% بسبب تراجع الطلب على السفر الجوي والإقامة الفندقية، نتيجة السياسات التجارية وتأثيراتها السلبية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة (0.11%) ليصل إلى (100.89)، بينما ارتفع اليورو قليلاً إلى (1.1176) دولار.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني بنسبة (0.73%) لتصل إلى (145.68) ينًا، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة (0.23%) إلى (1.329) دولار، بعد نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أقوى من المتوقع في أوائل (2025).

نسخ الرابط تم نسخ الرابط