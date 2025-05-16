شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات سعر الذهب اليوم فى مصر.. يستهدف 4600 جنيه للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ثباتاً خلال تعاملات اليوم، بعدما افتتحت الجلسة على تراجع حاد أمس، متأثرة بالانخفاض الكبير في أسعار الذهب عالميًا، ويستهدف الذهب حالياً مستويات 4600 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.



وجاءت أسعار الذهب في مصر مساء اليوم على النحو التالى:

عيار 24: 5189 جنيهًا

عيار 21: 4540 جنيهًا

عيار 18: 3891 جنيهًا

عيار 14: 3027 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36320 جنيهًا



هذا الصعود في الأسعار المحلية يأتي عقب موجة من الهبوط المتواصل بدأت منتصف الأسبوع الماضي، وسط محاولات محدودة للتعافي، قبل أن يعاود الذهب ارتفاعه مساء أمس.

استمر الذهب العالمي في التراجع ليسجل أدنى مستوى له منذ شهر، في ظل تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وتترقب الأسواق عن كثب خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لما له من تأثير محتمل على حركة الأسواق.

محليًا، افتتح سعر الذهب أمس عند مستويات منخفضة، قبل أن يبدأ في التعافي مع تحرك أسعار الذهب العالمية، بالتوازي مع التراجع التدريجي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما ساهم في دعم الأسعار المحلية نسبيًا.