شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 16-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى التعاملات الصباحية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعه 16-5-2025 .

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار،

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 50.08 جنيه للشراء ،و 50.21 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.11 جنيه للشراء و 50.21 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى50.11 جنيه للشراء.50.21 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر50.11 جنيه للشراء.50.21 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية50.11 جنيه للشراء.50.21 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"50.11 جنيه للشراء.50.21 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة50.11 جنيه للشراء.50.21 جنيه للبيع.