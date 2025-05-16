الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 16-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى التعاملات الصباحية

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سعر الدولار اليوم الجمعة 16-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى التعاملات الصباحية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الجمعة، 16 مايو 2025 06:01 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعه 16-5-2025 .

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار،

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 50.08 جنيه للشراء ،و  50.21 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار  بالبنك الأهلى المصرى 50.11 جنيه للشراء و 50.21 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.11 جنيه للشراء.
50.21 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر
50.11 جنيه للشراء.
50.21 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.11  جنيه للشراء.
50.21 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.11 جنيه للشراء.
50.21 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.11  جنيه للشراء.
50.21 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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