شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تحركات سعر الذهب اليوم فى مصر والبورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات مساء اليوم، بعدما افتتحت الجلسة على تراجع حاد، متأثرة بالانخفاض الكبير في أسعار الذهب عالميًا.

وجاءت أسعار الذهب في مصر مساء اليوم على النحو التالى:

عيار 24: 5189 جنيهًا

عيار 21: 4540 جنيهًا

عيار 18: 3891 جنيهًا

عيار 14: 3027 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36320 جنيهًا



هذا الصعود في الأسعار المحلية يأتي عقب موجة من الهبوط المتواصل بدأت منتصف الأسبوع الماضي، وسط محاولات محدودة للتعافي، قبل أن يعاود الذهب ارتفاعه مساء اليوم.

توقعات أسعار الذهب عالميًا ومحليًا

استمر الذهب العالمي في التراجع ليسجل أدنى مستوى له منذ شهر، في ظل تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وتترقب الأسواق عن كثب خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، لما له من تأثير محتمل على حركة الأسواق.

محليًا، افتتح سعر الذهب اليوم عند مستويات منخفضة، قبل أن يبدأ في التعافي مع تحرك أسعار الذهب العالمية، بالتوازي مع التراجع التدريجي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما ساهم في دعم الأسعار المحلية نسبيًا.

وكانت أونصة الذهب قد أنهت تعاملات الأمس تحت مستوى الدعم الفني المهم عند 3200 دولار، واستكملت الهبوط اليوم لتكسر المتوسط المتحرك لـ50 يومًا، إلى جانب المستوى التصحيحي 61.8% عند منطقة 3150 – 3160 دولارًا.

أما على مستوى السوق المحلية، فقد افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 دون مستوى 4500 جنيه، قبل أن يتعافى ويتجاوز هذا المستوى مجددًا، إلا أن زخم الهبوط لا يزال قويًا، ما يضع ضغوطًا على الأسعار في الفترة الحالية ويزيد من احتمالات استمرار التراجع.

السياق العالمي

يأتي هذا الأداء المتراجع للذهب وسط تهدئة واضحة في النزاع التجاري بين بكين وواشنطن، بعد اتفاق الجانبين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، حيث خُفضت الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 30%، في حين أبقت الصين على رسوم بنسبة 10% فقط.