NHC توقّع مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات سكنية وتجارية في وجهاتها العمرانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت شركة NHC، مذكرة تفاهم مع شركة “كي هوفينيان إم إي” الأمريكية لتطوير مجموعة من المشروعات السكنية والتجارية ضمن وجهاتها العمرانية، وذلك على هامش منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي عقد في مدينة الرياض.

ومثّل NHC في التوقيع الرئيس التنفيذي للشركة محمد بن صالح البطي، ومن جانب شركة “كي هوفينيان إم إي” الأمريكية تايلر لويس، وتأتي المذكرة امتدادًا لزيارة معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ ما يُظهر استمرارية التعاون وتطور الشراكات الاستثمارية بين الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة, وتطوير مشروعات سكنية وتجارية بمعايير عالمية، وتنفيذها ضمن وجهات NHC العمرانية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم حلول سكنية متكاملة تسهم في رفع جودة الحياة.

وتُعد شركة “كي هوفينيان” من كبرى شركات التطوير العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، ولها خبرة في بناء المجتمعات السكنية المتكاملة.

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