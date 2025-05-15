شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 15 مايو - 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5189 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 15 مايو 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24: 5189 جنيهًا
عيار 21: 4540 جنيهًا
عيار 18: 3891 جنيهًا
عيار 14: 3027 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36320 جنيهًا
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى.
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