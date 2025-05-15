شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 15 مايو - 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5189 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر.



أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5189 جنيهًا

عيار 21: 4540 جنيهًا

عيار 18: 3891 جنيهًا

عيار 14: 3027 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36320 جنيهًا



وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى.