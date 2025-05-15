شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الخميس 15-5-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 15-5-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي عند 50.08 جنيه للشراء 50.22 جنيه البيع.



وينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دورى على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس ، فى البنك الاهلي عند 50.11 جنيه للشراء 50.21 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.11 جنيه للشراء 50.21 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.11 جنيه للشراء 50.21 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.11 جنيه للشراء 50.21 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.