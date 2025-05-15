بتروجت تنظم ورشة عمل تفاعلية لتعزيز بناء وتطوير القيادات التنفيذية

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فى إطار توجهات وزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية الكوادر والمهارات والتزامها بتطوير رأس المال البشري وتعزيز الكفاءة التشغيلية، نظّمت شركة بتروجت إحدى شركات قطاع البترول، ورشة عمل تفاعلية لمديري المشروعات بعنوان Believers Build Better Tomorrow، برعاية المهندس وليد لطفي رئيس الشركة، وذلك ضمن خطتها الشاملة لبناء وتطوير القيادات التنفيذية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجيتها الحالية 2022–2026.

أقيمت فعاليات الورشة خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو 2025، بمشاركة 40 مدير مشروع كدفعة أولى، على أن تستكمل باقي الدفعات عبر ورش مماثلة حتى نهاية يونيو المقبل. وروعي في الورش التمثيل متوازن لمختلف أفرع الشركة الداخلية والخارجية، إلى جانب التنوع في طبيعة المشروعات والأنشطة، والفئات العمرية للمشاركين، فضلاً عن إشراك عدد من المديرين الواعدين لتأهيلهم لقيادة المشروعات المستقبلية.

واستهدفت الورشة تعزيز المهارات القيادية والإدارية، وتبادل الخبرات بين الكوادر، إلى جانب المساهمة في إعداد صف ثانٍ من القيادات التنفيذية بالشركة،و بما يعزز من روح الانتماء والإيمان بقدرات وإمكانات بتروجت.

وتناول البرنامج التدريبي عدة محاور رئيسية من بينها، تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، تنمية المهارات القيادية، إدارة الضغوط والتغيير، تطوير مهارات التفاوض وحل النزاعات، إدارة الوقت، وبناء العلاقات مع العملاء (CRM).

كما شهدت الورشة استعراضاً لمؤشرات أداء الشركة خلال عام 2024، ومناقشة محاور الخطة الاستراتيجية وأثرها على الأداء إلى جانب استعراض التحديات والفرص المستقبلية، ومجالات التحسين في تنفيذ المشروعات، وذلك بحضور نخبة من قيادات الشركة.

وقد تم إعداد وتخطيط وتنفيذ البرنامج التدريبي بالكامل من خلال كوادر شركة بتروجت، وقاد فعاليات الورشة كل من طارق عدلي مستشار رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية والبيئة، والمهندس محمد صبح مستشار رئيس الشركة للدعم الفني والمخاطر والتخطيط الاستراتيجي، والدكتورة مها زهران مدير عام المخاطر والتخطيط الاستراتيجي .

وفي ختام الورشة، أكد المهندس وليد لطفي أن هذه المبادرة تأتي في إطار سلسلة متكاملة من برامج التطوير التي تنفذها بتروجت لإعداد قيادات قادرة على قيادة التغيير وتحقيق التميز المؤسسي والاستدامة، في ظل التحديات والمتغيرات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الطاقة والمشروعات.