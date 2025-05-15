شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى السوق المصرية خلال التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات مساء اليوم، بعدما كانت قد بدأت الجلسة على تراجع حاد، متأثرة بانخفاضات كبيرة في الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

وجاءت أسعار الذهب في مصر مساء اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 5189 جنيهًا

عيار 21: 4540 جنيهًا

عيار 18: 3891 جنيهًا

عيار 14: 3027 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36320 جنيهًا



هذا التحرك التصاعدي في الأسعار المحلية جاء بعد موجة من الانخفاضات المتتالية بدأت منتصف الأسبوع الماضي، ورغم بعض محاولات التعافي المحدودة، واصل الذهب تراجعه إلى أن سجل أدنى مستوياته خلال شهر تقريبًا، قبل أن يعاود الارتفاع مساء اليوم.

أما على الصعيد العالمي، فقد تراجعت أونصة الذهب بنسبة 0.5% خلال تداولات اليوم، وسجلت أدنى سعر عند 3120 دولارًا، بعدما بدأت التعاملات عند مستوى 3181 دولارًا، ويتم تداولها حاليًا قرب 3162 دولارًا للأونصة.

وكان المعدن النفيس قد أنهى تعاملات أمس دون مستوى الدعم الفني الرئيسي البالغ 3200 دولار، وهو ما ساهم في تعميق الخسائر، خاصة بعد كسره المتوسط المتحرك لـ50 يومًا، وكذلك المستوى التصحيحي 61.8% عند منطقة 3150 – 3160 دولارًا للأونصة.

وتأتي هذه التطورات في ظل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد توصل الجانبين إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، حيث أصبحت التعريفات الأمريكية على الواردات الصينية عند 30% مقابل 10% فقط فرضها الجانب الصيني.