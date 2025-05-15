أخبار البورصة اليوم الخميس 15-5-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 15-5-2025، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة أي أف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 9 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، بريميم هيلثكير جروب، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة أي أف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.9 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.72%، والعرب على 6.75%، واستحوذت المؤسسات على 32.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 75.2 مليون جنيه، 163 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3 ملايين جنيه، 6.4 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 221.2 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 31941 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 39764 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14312 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 9417 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12775 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3280 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 12458 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2033 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 10 آلاف سهم، 600 ألف سهم، 289.9 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 7.4 مليون سهم، 3.2 مليون سهم، على التوالي.

فيما باع مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 8.2 مليون سهم، 4.3 مليون سهم، مليون سهم، 44 مليون سهم، 100 ألف سهم، 3.2 مليون سهم، 1.2 مليار سهم، على الترتيب، كما باع مساهم رئيسي بشركة الكابلات الكهربائية المصرية عدد 500 ألف سهم.

وباع داخليين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 22028 سهمًا، 3.1 مليون سهم، مليون سهم، 42.5 ألف سهم، 12160 سهم، 169.9 ألف سهم، 7090 سهم، 600 ألف سهم، 300 مليون سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، عن بيع المساهم إسلام محمد صبحي رشاد، عدد 143.7 ألف سهم بسعر 2.663 جنيه بقيمة إجمالية 382.7 ألف جنيه، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي القطاع العقاري، حققت شركة بالم هيلز، مبيعات بلغت 80.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 148%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.539 مليار جنيه مقارنة مع 1.002 مليار جنيه، بنسبة نمو 54%.

حققت شركة إعمار مصر للتنمية، إيرادات بلغت 5.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.3 مليار جنيه مقارنة مع 5.7 مليار جنيه.

وفي قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، حققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إيرادات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 65.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 605.4 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 307.1 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 97.1%.

حققت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إيرادات بلغت 634.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 625.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 65.8 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 109.7 مليون جنيه.

وفي قطاع الخدمات المالية، حققت شركة جي بي كوربوريشن، إيرادات بلغت 16.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 9 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة نمو 86.1%، وبلغ صافي ربح الفترة 626.5 مليون جنيه مقارنة مع 626.3 مليون جنيه.

حققت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، إيرادات نشاط بلغت 489.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 367.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة نمو 33%، وبلغ صافي ربح الفترة 31.3 مليون جنيه مقارنة مع 32.2 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 2%.



وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، صافي مبيعات بلغت 2.299 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.503 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 53.01%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 319 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 604 ملايين جنيه بنسبة انخفاض 47%.

حققت شركة ابن سينا فارما، صافي مبيعات بلغت 17 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 10.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 181.9 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 98.1 مليون جنيه.

وفي قطاع الطاقة والخدمات المساندة، حققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، صافي مبيعات بلغت 28.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 22.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.06 مليار جنيه مقارنة مع أرباح 1.05 مليار جنيه.

حققت شركة طاقة عربية، إيرادات بلغت 5.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 50%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 136.1 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 102.8 مليون جنيه، بنسبة نمو 32%.

وفي قطاع خدمات النقل والشحن، حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 6 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 4.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 44%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 5.2 مليار جنيه مقارنة مع أرباح 4.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 27%.



وفي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة"، مبيعات بلغت 2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.013 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 104 ملايين جنيه مقارنة مع أرباح 60.9 مليون جنيه.

حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، مبيعات بلغت 791.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 643.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 428.3 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 506.5 مليون جنيه.

حققت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، مبيعات بلغت 557.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 467.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 57.4 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 61.4 مليون جنيه.