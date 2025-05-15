مؤشر سوق الأسهم السعودية يُغلق منخفضًا عند مستوى 11485.05 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (46.95) نقطة ليقفل عند مستوى (11485.05) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (5) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (234) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (61) شركة ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم (179) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مياهنا، وجبسكو، وسماسكو، والبحري، وسيكو السعودية ريت، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الزامل للصناعة، والعربية، ورتال، واليمامة للحديد، وريدان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10%) و(10).

وكانت أسهم شركات باتك، وأمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات رسن، وأرامكو السعودية، وإس تي سي، ومياهنا، والراجحي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (46.12) نقطة ليقفل عند مستوى (27841.06) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (40) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3) ملايين سهم.

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