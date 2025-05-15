الاقتصاد

“هيئة الأمن الغذائي” تطرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمحٍ

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  • “هيئة الأمن الغذائي” تطرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمحٍ 1/2
  • “هيئة الأمن الغذائي” تطرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمحٍ 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، اليوم، طرح المناقصة الثالثة لاستيراد القمح لعام 2025، وذلك لكمية (655) ألف طن للتوريد خلال الفترة (أغسطس – أكتوبر 2025م).

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وبيَّن معاليه أن فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) ستقوم باستلام الكميات الموزعة على عدد (11) باخرة، بواقع (4) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(4) بواخر لميناء ينبع التجاري، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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