“هيئة الأمن الغذائي” تطرح المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمحٍ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، اليوم، طرح المناقصة الثالثة لاستيراد القمح لعام 2025، وذلك لكمية (655) ألف طن للتوريد خلال الفترة (أغسطس – أكتوبر 2025م).

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وبيَّن معاليه أن فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) ستقوم باستلام الكميات الموزعة على عدد (11) باخرة، بواقع (4) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(4) بواخر لميناء ينبع التجاري، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.

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