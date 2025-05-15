“رحلة التسجيل العيني للعقار”.. ورشة عمل بغرفة المدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت غرفة المدينة المنورة بالتعاون مع السجلّ العقاري أمس، ورشة عمل “رحلة التسجيل العيني للعقار وخدمات السجلّ العقاري”، وذلك ضمن الفعاليات التي تنفذها لجنة التطوير العقاري بغرفة المدينة المنورة، لخدمة المجتمع.

وتناولت الفعالية التي شارك فيها ممثلو إدارة المسجلين، وقطاع العمليات، والعلاقات الإعلامية بالسجلّ العقاري، تعريف المستفيدين بآلية ومراحل التسجيل العيني الأولي للعقار، والخدمات والفوائد التي تقدمها منصة وتطبيق السجلّ العقاري للمستفيدين، والخدمات المتعلقة بإجراءات التصرفات العقارية مثل نقل الملكية، ودمج الوحدات، والتجزئة والفرز، وإدارة الحقوق والقيود والالتزامات على العقار، وذلك ضمن جهود الغرفة التوعوية؛ لتعزيز المعرفة بمنظومة التسجيل العقاري، الذي يُعدُّ أحد أهم مشاريع التحول الرقمي في القطاع العقاري بالمملكة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط