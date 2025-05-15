“الإحصاء”: معدل التضخم في السعودية بلغ 2.3% خلال أبريل 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أنّ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية بلغ 2.3% خلال شهر أبريل 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي.

ويُعد معدل التضخم في المملكة ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 بندًا، وجرى اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، كما يجري جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.

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