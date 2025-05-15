ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتصل إلى 3183.20 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم، وسط اقتناص المستثمرين للفرصة بعد أن سجل المعدن الأصفر أدنى مستوى في شهر في الجلسة السابقة، وسط ترقب بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بحثًا على مزيد من المؤشرات حول اتجاه الاقتصاد.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية (0.2) % إلى (3183.20) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.1) % إلى (3185.60) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية (0.2) % إلى (32.16) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.8) % إلى (984.05) دولارًا، وزاد البلاديوم (0.3) % إلى (953.75) دولارًا.

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