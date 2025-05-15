شكرا لقرائتكم خبر عن موقف بورصة لندن.. الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وتداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3291 دولار أمريكي، بارتفاع 0.20%.

فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1888 يورو بنسبة 0.16%. ارتفاع بورصة لندن أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتس 100" اليوم على ارتفاع بنسبة 0.57%.

وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 48.74 نقطة، ليصل إلى مستوى 8633.75 نقطة.