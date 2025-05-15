الاقتصاد

موقف بورصة لندن.. الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

موقف بورصة لندن.. الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وتداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3291 دولار أمريكي، بارتفاع 0.20%.
فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1888 يورو بنسبة 0.16%.

ارتفاع بورصة لندن

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتس 100" اليوم على ارتفاع بنسبة 0.57%.
وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 48.74 نقطة، ليصل إلى مستوى 8633.75 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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