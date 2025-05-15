شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. البورصة المصرية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو (4) مليارات جنيه ليبلغ مستوى (2.259) تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو (19) مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو (3.5) مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة (0.36%) ليصل إلى مستوى (31941.15 نقطة).فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة (0.14%) ليبلغ (9417.75) نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو (0.03%) ليصل إلى (12775.73) نقطة.