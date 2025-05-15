شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 15 مايو - 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4540 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس 15 مايو - 2025 فى مصر.



أسعار الذهب في مصر اليوم

* عيار 24: 5189 جنيهًا

عيار 21: 4540 جنيهًا

عيار 18: 3891 جنيهًا

عيار 14: 3027 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36320 جنيهًا

وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر اليوم، الخميس، فى ظل ترقّب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية التي قد توضح مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالى، بينما أثّر انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سلبًا على جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا على خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير واعتمدتا هدنة لمدة 90 يومًا، ما ساهم في تهدئة حرب تجارية كانت تهدد الاقتصاد العالمى.