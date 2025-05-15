شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 15-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 15-5-2025.

إيقاف تداول 9 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، بريميم هيلثكير جروب، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة أي أف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.9 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.72%، والعرب على 6.75%، واستحوذت المؤسسات على 32.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 75.2 مليون جنيه، 163 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3 ملايين جنيه، 6.4 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 221.2 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 31941 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 39764 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14312 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 9417 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12775 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3280 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 12458 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2033 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 211.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.77%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.321 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8.08%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 1.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.98%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 1.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.03%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 10.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.22%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 92.340 بنسبة تراجع بلغت 6.99%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 23.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.75%.

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 55.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.56%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.32%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 2.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.13%.