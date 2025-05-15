شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 15 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3879 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر.



أسعار الذهب في مصر اليوم



عيار 24: 5171 جنيهًا

عيار 21: 4525 جنيهًا

عيار 18: 3879 جنيهًا

عيار 14: 3017 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,200 جنيه



وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر اليوم الخميس، في ظل ترقّب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية التي قد توضح مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بينما أثّر انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سلبًا على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا على خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير واعتمدتا هدنة لمدة 90 يومًا، ما ساهم في تهدئة حرب تجارية كانت تهدد الاقتصاد العالمي.