شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 15 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3879 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 15 مايو 2025 06:00 م
يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24: 5171 جنيهًا
عيار 21: 4525 جنيهًا
عيار 18: 3879 جنيهًا
عيار 14: 3017 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36,200 جنيه
وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر اليوم الخميس، في ظل ترقّب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية التي قد توضح مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بينما أثّر انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سلبًا على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا على خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير واعتمدتا هدنة لمدة 90 يومًا، ما ساهم في تهدئة حرب تجارية كانت تهدد الاقتصاد العالمي.
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