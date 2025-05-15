شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "الاتصالات" بنسبة 1% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%، وصعدت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك، والموارد الأساسية بنسبة 0.9%، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، وزاد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، ونما قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، ومواد البناء بنسبة 1.2%، وهبط قطاعا خدمات النقل والشحن، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، وانخفض قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%، ونزل قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.01%.

كانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة أي أف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.9 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.72%، والعرب على 6.75%، واستحوذت المؤسسات على 32.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 75.2 مليون جنيه، 163 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3 ملايين جنيه، 6.4 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 221.2 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 31941 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 39764 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14312 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 9417 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12775 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3280 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 12458 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2033 نقطة.