شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طارق نور إيفنتس تكشف عن تفاصيل The Real Estate Expo في مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظّمت شركة طارق نور إيفنتس الرائدة في مجال المعارض والمؤتمرات وتنظيم الفعاليات في منطقة الشرق الأوسط مؤتمرًا صحفيًا على هامش فعاليات اليوم الأول من النسخة الأولى لمعرض ومؤتمر The Real Estate Expo، تحت شعار " العقار خير استثمار" ، في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو 2025. شهد المؤتمر حضور عدد من قيادات كبرى شركات التطوير العقاري لمستقبل عقاري اكتر تطور.



تضمن المؤتمر الصحفي استعراضًا لأهم ملامح المعرض، مع تسليط الضوء على العروض والتسهيلات الاستثنائية التي يقدمها المعرض للمستثمرين والباحثين عن وحدات سكنية. كما تم التأكيد على الأثر الإيجابي للمعرض في تحفيز السوق العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى كونه منصة مثالية لعرض مشروعات التطوير العقاري المختلفة ومناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري.



وانطلقت فعاليات المعرض اليوم بمشاركة أكثر من 20 من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، مقدمًا مبادرة عقارية متكاملة تستهدف الباحثين عن وحدات سكنية أو فرص استثمارية عقارية. وتتنوع المشروعات المعروضة ما بين السكنية والساحلية والإدارية والتجارية، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.



يُعد The Real Estate Expo من أكبر المعارض العقارية المتخصصة في السوق المصري، ويشكل منصة استراتيجية تجمع بين أبرز المطورين تحت سقف واحد، مما يسهم في تعزيز حركة السوق وفتح آفاق جديدة للمستثمرين. يقدم المعرض مجموعة من العروض الحصرية والتسهيلات غير المسبوقة، تشمل خصومات تصل إلى 50% عند السداد الفوري، وخطط تقسيط تمتد حتى 12 عامًا بدون مقدم.



ويشهد المعرض في نسخته الأولى مشاركة واسعة من شركات كبرى مثل: بالم هيلز ، أورا ديلفوبرز، حسن علام العقارية، تطوير مصر، هايد بارك العقارية للتطوير، الأهلي صبور للتطوير العقاري، وادي دجلة، بيتر هاوس ، بي أر إي للتطوير العقاري، رؤية للاستثمار العقاري، انرشيا للتطوير العقاري، People & Places.



كما يشارك في المعرض ايضاً شركات: الدولية للتطوير العقاري، ليفينج يارد ،Development The Ark ، نجمة ووك، ريدي جروب، NTG Development، عنوان للتطوير العقاري، ام سكوير للتطوير العقاري، فرونت لاين ، إلى جانب شريك التسويق العقاري شركة Y the brokers .



يذكر أن شركة طارق نور ايڤنتس المعروفة سابقًا بالمجموعة العربية الأفريقية للدعاية والمؤتمرات الدولية (أبيك AAPIC.) تأسست شركة AAPIC في عام 1983، وهي شركة رائدة في مجال المعارض والمؤتمرات وتنظيم الفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يقدم فريقنا المخصص خدمات متنوعة للشركات المحلية والإقليمية تجمع بين التفكير الإبداعي والبصيرة التجارية والاهتمام بأدق التفاصيل في تحويل الأفكار إلى حقيقة، وتنفيذها ببراعة حتى في أصغر التفاصيل



المشاركون فى المؤتمر الصحفى



كلمة مصطفى إسماعيل الرئيس التنفيذى للشركة