شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهبوط الملحوظ.. أسعار الذهب تستقر فى مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا خلال تعاملات اليوم، وذلك عقب تراجع حاد في مستهل الجلسة متأثرة بالانخفاض الكبير في أسعار الذهب عالميًا.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بأكثر من 20 دولارًا، ليسجل وقت كتابة الخبر نحو 3190 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له عند 3126 دولارًا في التعاملات المبكرة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5171 جنيهًا

عيار 21: 4525 جنيهًا

عيار 18: 3879 جنيهًا

عيار 14: 3017 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,200 جنيه



وجاء هذا الاستقرار في الأسعار المحلية بعد موجة من الهبوط المتتالي للذهب بدأت منتصف الأسبوع الماضي، تخللتها بعض الارتفاعات المؤقتة، إلا أن المعدن النفيس واصل التراجع ليصل إلى أدنى مستوياته في نحو شهر.

وعلى الصعيد العالمي، انخفضت أونصة الذهب بنسبة 0.5% اليوم، لتسجل أدنى سعر عند 3120 دولارًا، بعد أن افتتحت تداولاتها عند 3181 دولارًا، وتتداول حاليًا بالقرب من 3162 دولارًا.

وكان الذهب قد أغلق تعاملات أمس دون مستوى الدعم الفني الهام عند 3200 دولار، وهو ما فتح المجال لمزيد من التراجع، خاصة بعد كسر المتوسط المتحرك لـ50 يومًا والمستوى التصحيحي 61.8% عند منطقة 3150 – 3160 دولارًا للأونصة.

ويأتي هذا الهبوط في ظل تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد اتفاق الجانبين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة؛ إذ أصبحت الرسوم الأمريكية على السلع الصينية عند 30% مقابل 10% من الجانب الصيني، وذلك لمدة 90 يومًا.