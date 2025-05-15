شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تتلقى طلب قيد أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي بالسوق الرئيسي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت البورصة، عن تلقي طلب قيد أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" بالسوق الرئيسي، وأنه جاري استكمال المستتندات اللازمة للعرض على لجنة القيد، ويبلغ رأس المال المصدر والمطلوب قيده 199.6 مليون جنيه بعدد أسهم 1.995 مليون سهم بقيمة اسمية 0.1 جنيه.

وكانت البورصة، قد تلقت طلب قيد أسهم شركة حس علام للاستثمار ورأس المال المخاطر، شركة ذات غرض الاستحواذ، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" بالسوق الرئيسي، برأسمال مصدر 10 ملاين سهم بعدد 10 ملايين سهم، بقيمة اسمية 0.1 جنيه.



كانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة أي أف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.9 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.72%، والعرب على 6.75%، واستحوذت المؤسسات على 32.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 75.2 مليون جنيه، 163 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3 ملايين جنيه، 6.4 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 221.2 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 31941 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 39764 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14312 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 9417 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12775 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3280 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 12458 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2033 نقطة.