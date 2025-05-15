شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.53% خلال ثاني أسبوع في مايو والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 31941.15 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 9417.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 12775.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 39764.40 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 12458.72 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 500 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.01%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.3 تريليون جنيه إلى 1.304 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.3%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 420.4 مليار جنيه إلى 416.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.720 تريليون جنيه إلى 1.720 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 0.01%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.8 مليار جنيه إلى 2.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 13.9%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 239.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 17.527 مليار ورقة منفذة على 501 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 242.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.586 مليار ورقة منفذة على 605 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 7.95% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.05%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 6.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 609.3 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 145.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 6.6 مليار جنيه، بحجم تداول 3.102 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 170.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 13.5 مليار جنيه بحجم تداول 3.711 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 316.1 ألف عملية.