شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبة المحمول" تطلب لقاء مع "تنظيم الاتصالات" لبحث آليات تطبيق تسجيل الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية أنها خاطبت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الخميس، بطلب عقد اجتماع مشترك، وذلك لبحث بعض المشكلات المرتبطة بمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.

وقال محمد طلعت، رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الخطاب يأتي في ضوء ما رصدته الشعبة من تساؤلات لدى المستخدمين بشأن بعض الأجهزة التي تم شراؤها ودخلت البلاد قبل الأول من يناير 2025، وهو الموعد المحدد لتفعيل المنظومة، إلا أن الخدمة توقفت عنها لاحقًا ما دفع العديد من المستخدمين ربما يقدر عددهم بالمئات للذهاب إلى التجار لسداد رسوم الأجهزة رغم بيعها قبل المنظومة الجديدة بحسب قوله.

وأضاف أن بعض طلبات التظلم يتم قبولها، بينما يستغرق البت في الأخرى وقتًا طويلًا، مشددًا على أن الشعبة تسعى من خلال اللقاء المقترح مع جهاز تنظيم الاتصالات إلى الوصول لحلول عملية تضمن حماية حقوق المستخدمين والتجار وتفادي تكرار هذه الإشكاليات خلال المرحلة المقبلة.