الاقتصاد

تراجع أرباح «وجا» إلى 1.13 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «وجا» إلى 1.13 مليون ريال في الربع الأول من 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «وجا» إلى 1.13 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة وجا في الربع الأول من 2025 بنسبة 76% إلى 1.13 مليون ريال، مقابل 4.74 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يُعزى الانخفاض على أساس سنوي بشكل أساسي إلى تراجع الإيرادات وانخفاض الهوامش الربحية.
ويُعزى الانخفاض في صافي الربح على أساس ربعي بشكل أساسي إلى تراجع الإيرادات وانخفاض الهوامش الربحية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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