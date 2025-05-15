شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «وجا» إلى 1.13 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويُعزى الانخفاض في صافي الربح على أساس ربعي بشكل أساسي إلى تراجع الإيرادات وانخفاض الهوامش الربحية. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة وجا في الربع الأول من 2025 بنسبة 76% إلى 1.13 مليون ريال، مقابل 4.74 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يُعزى الانخفاض على أساس سنوي بشكل أساسي إلى تراجع الإيرادات وانخفاض الهوامش الربحية.ويُعزى الانخفاض في صافي الربح على أساس ربعي بشكل أساسي إلى تراجع الإيرادات وانخفاض الهوامش الربحية.