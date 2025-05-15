الاقتصاد

مجلس إدارة «غاز» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «غاز» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي (غاز)، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024م.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ2.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 5 ملايين ريال.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية السنوية للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً، فيما يحدد تاريخ التوزيع لاحقا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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