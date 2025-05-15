شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «غاز» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية السنوية للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً، فيما يحدد تاريخ التوزيع لاحقا. الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي (غاز)، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2024م.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ2.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 5 ملايين ريال.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية السنوية للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً، فيما يحدد تاريخ التوزيع لاحقا.