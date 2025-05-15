الاقتصاد

تراجع خسائر البحر الأحمر العالمية 62% في الربع الأول

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع خسائر البحر الأحمر العالمية 62% في الربع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر البحر الأحمر العالمية 62% في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر شركة البحر الأحمر العالمية في الربع الأول من 2025 بنسبة 62% إلى 4.5 مليون ريال، مقابل خسائر بـ11.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، جاء تراجع الخسائر نظراً لزيادة الإيرادات وتحسين كفاءات الأداء.
وأضافت أن تسجيل خسارة على أساس ربعي جاء نتيجة انخفاض الإيرادات التي ترجع إلى توقيت الاعتراف بالإيرادات بناء على تحقيق التزامات الأداء ونسبة الإنجاز المحققة.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا