شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر البحر الأحمر العالمية 62% في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وأضافت أن تسجيل خسارة على أساس ربعي جاء نتيجة انخفاض الإيرادات التي ترجع إلى توقيت الاعتراف بالإيرادات بناء على تحقيق التزامات الأداء ونسبة الإنجاز المحققة. الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر شركة البحر الأحمر العالمية في الربع الأول من 2025 بنسبة 62% إلى 4.5 مليون ريال، مقابل خسائر بـ11.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، جاء تراجع الخسائر نظراً لزيادة الإيرادات وتحسين كفاءات الأداء.وأضافت أن تسجيل خسارة على أساس ربعي جاء نتيجة انخفاض الإيرادات التي ترجع إلى توقيت الاعتراف بالإيرادات بناء على تحقيق التزامات الأداء ونسبة الإنجاز المحققة.