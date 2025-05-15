شكرا لقرائتكم خبر عن «أقاسيم» تجمع 50 مليون ريال من طرح صكوك بعائد سنوي 10% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية الانتهاء من طرح إصدار صكوك سلسلة الإصدار الأولى مقومة بالريال، التي طرحت طرحا عاما.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الطرح 50 مليون ريال، فيما بلغ العدد الإجمالي للصكوك 50 ألف صك، بقيمة اسمية ألف ريال للصك الواحد.
ويبلغ عائد الصك 10% ثابت سنويات تدفع على أساس نصف سنوي، فيما تبلغ مدة استحقاق الصك 5 سنوات من تاريخ تسوية الصكوك.
وعند تاريخ الاستحقاق بتاريخ 18-01-1452هـ الموافق 20-05-2030م، تُسترد الصكوك بمعدل 100% من إجمالي القيمة الاسمية للسلسلة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الطرح 50 مليون ريال، فيما بلغ العدد الإجمالي للصكوك 50 ألف صك، بقيمة اسمية ألف ريال للصك الواحد.
ويبلغ عائد الصك 10% ثابت سنويات تدفع على أساس نصف سنوي، فيما تبلغ مدة استحقاق الصك 5 سنوات من تاريخ تسوية الصكوك.
وعند تاريخ الاستحقاق بتاريخ 18-01-1452هـ الموافق 20-05-2030م، تُسترد الصكوك بمعدل 100% من إجمالي القيمة الاسمية للسلسلة.