الاقتصاد

«صدق» تعمق خسائرها إلى 9.4 ملايين ريال في الربع الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«صدق» تعمق خسائرها إلى 9.4 ملايين ريال في الربع الأول من 2025

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الدمام - شريف احمد - تفاقمت خسائر الشركة للتنمية الصناعية "صدق" في الربع الأول من 2025 بنسبة 680% إلى 9.4 مليون ريال، مقابل 1.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب الخسائر إلى انخفاض الربح التشغيلي بسبب الانخفاض في إجمالي الربح نتيجة انخفاض المبيعات.
ويعود سبب الخسائر على أساس ربعي إلى انخفاض الربح التشغيلي بسبب الانخفاض في إجمالي الربح نتيجة انخفاض المبيعات.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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