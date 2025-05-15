شكرا لقرائتكم خبر عن «صدق» تعمق خسائرها إلى 9.4 ملايين ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تفاقمت خسائر الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" في الربع الأول من 2025 بنسبة 680% إلى 9.4 مليون ريال، مقابل 1.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب الخسائر إلى انخفاض الربح التشغيلي بسبب الانخفاض في إجمالي الربح نتيجة انخفاض المبيعات.
ويعود سبب الخسائر على أساس ربعي إلى انخفاض الربح التشغيلي بسبب الانخفاض في إجمالي الربح نتيجة انخفاض المبيعات.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب الخسائر إلى انخفاض الربح التشغيلي بسبب الانخفاض في إجمالي الربح نتيجة انخفاض المبيعات.
ويعود سبب الخسائر على أساس ربعي إلى انخفاض الربح التشغيلي بسبب الانخفاض في إجمالي الربح نتيجة انخفاض المبيعات.