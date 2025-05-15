الاقتصاد

«ساكو» تتحول للربحية بـ5 ملايين ريال في الربع الأول من 2025

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«ساكو» تتحول للربحية بـ5 ملايين ريال في الربع الأول من 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن «ساكو» تتحول للربحية بـ5 ملايين ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة للعدد والأدوات "ساكو" للربحية في الربع الأول من 2025 بـ5 ملايين ريال، مقابل خسائر بـ4.55 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بتحقيق خسائر خلال الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات وإجمالي الربح بالإضافة إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وتراجع الخسائر الائتمانية المتوقعة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا