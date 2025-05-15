شكرا لقرائتكم خبر عن «ساكو» تتحول للربحية بـ5 ملايين ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" للربحية في الربع الأول من 2025 بـ5 ملايين ريال، مقابل خسائر بـ4.55 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بتحقيق خسائر خلال الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات وإجمالي الربح بالإضافة إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وتراجع الخسائر الائتمانية المتوقعة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بتحقيق خسائر خلال الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات وإجمالي الربح بالإضافة إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وتراجع الخسائر الائتمانية المتوقعة.