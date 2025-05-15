شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «تبوك الزراعية» إلى 7 ملايين ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى ارتفاع الإيرادات وانخفاض تكلفة الإيرادات مما أدى الى انخفاض إجمالي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق وكذلك انخفاض مصروفات البيع والتوزيع وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض خسائر الفترة من العمليات غير المستمرة. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة تبوك للتنمية الزراعية "تبوك الزراعية" في الربع الأول من 2025 بنسبة 23.4% إلى 7 ملايين ريال، مقابل 9.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض مصروفات البيع والتوزيع وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع حصة المجموعة من أرباح استثمارات في شركات بطريقة حقوق الملكية ولرتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض خسائر الفترة من العمليات غير المستمرة.يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى ارتفاع الإيرادات وانخفاض تكلفة الإيرادات مما أدى الى انخفاض إجمالي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق وكذلك انخفاض مصروفات البيع والتوزيع وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض خسائر الفترة من العمليات غير المستمرة.