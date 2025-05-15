شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «نقي للمياه» إلى 3.6 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع نتيجة التوسعات الإضافية في قطاع التجزئة، وارتفاع أجور النقل والتي تأثرت بارتفاع تكلفة المحروقات (الديزل) والذي جاء منذ بداية عام 2025م.

ويعود سبب (الارتفاع) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض تكلفة المبيعات وارتفاع نسبة مجمل الربح هذا علاوة على تحقيق إيرادات غير تشغيلية. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة نقي للمياه في الربع الأول من 2025 بنسبة 54% إلى 3.6 مليون ريال، مقابل 7.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي أرباح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل إلى انخفاض قيمة الإيرادات بشكل عام.وتضمنت الأسباب: ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع نتيجة التوسعات الإضافية في قطاع التجزئة، وارتفاع أجور النقل والتي تأثرت بارتفاع تكلفة المحروقات (الديزل) والذي جاء منذ بداية عام 2025م.ويعود سبب (الارتفاع) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض تكلفة المبيعات وارتفاع نسبة مجمل الربح هذا علاوة على تحقيق إيرادات غير تشغيلية.