الاقتصاد

انخفاض أرباح «نقي للمياه» إلى 3.6 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض أرباح «نقي للمياه» إلى 3.6 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة نقي للمياه في الربع الأول من 2025 بنسبة 54% إلى 3.6 مليون ريال، مقابل 7.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب الانخفاض في صافي أرباح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل إلى انخفاض قيمة الإيرادات بشكل عام.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع نتيجة التوسعات الإضافية في قطاع التجزئة، وارتفاع أجور النقل والتي تأثرت بارتفاع تكلفة المحروقات (الديزل) والذي جاء منذ بداية عام 2025م.
ويعود سبب (الارتفاع) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض تكلفة المبيعات وارتفاع نسبة مجمل الربح هذا علاوة على تحقيق إيرادات غير تشغيلية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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