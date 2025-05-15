شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «متطورة» إلى 5.25 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الأسباب التالية:

• انخفاض الإيرادات.

• ارتفاع تكاليف التمويل.

على الرغم من:

• انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

• انخفاض الزكاة التقديرية.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الأسباب التالية:

• انخفاض الإيرادات.

• ارتفاع تكاليف التمويل.

• ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.

على الرغم من:

• انخفاض الزكاة التقديرية. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" في الربع الأول من 2025 بنسبة 95% إلى 5.25 مليون ريال، مقابل 108.72 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الأسباب التالية:• انخفاض الإيرادات.• ارتفاع تكاليف التمويل.على الرغم من:• انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.• انخفاض الزكاة التقديرية.ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الأسباب التالية:• انخفاض الإيرادات.• ارتفاع تكاليف التمويل.• ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.على الرغم من:• انخفاض الزكاة التقديرية.