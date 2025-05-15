الاقتصاد

تراجع أرباح «متطورة» إلى 5.25 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «متطورة» إلى 5.25 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح الشركة للصناعات المتطورة "متطورة" في الربع الأول من 2025 بنسبة 95% إلى 5.25 مليون ريال، مقابل 108.72 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الأسباب التالية:
• انخفاض الإيرادات.
• ارتفاع تكاليف التمويل.
على الرغم من:
• انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
• انخفاض الزكاة التقديرية.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الأسباب التالية:
• انخفاض الإيرادات.
• ارتفاع تكاليف التمويل.
• ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.
على الرغم من:
• انخفاض الزكاة التقديرية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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