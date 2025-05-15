شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أسمنت الشمالية» 85% في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعود الانخفاض في صافى الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض كمية المبيعات وزيادة تكلفة التمويل. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة أسمنت المنطقة الشمالية "أسمنت الشمالية" في الربع الأول من 2025 بنسبة 84.8% إلى 7.831 ألف ريال، مقابل 51.628 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح مقارنة بالربع الأول من العام الماضي لتضمنة ربح بيع حصة الشركة باستثمار بالعراق.ويعود الانخفاض في صافى الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض كمية المبيعات وزيادة تكلفة التمويل.