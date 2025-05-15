شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «شمس» 88% في الربع الأول من العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تاثر الربع السابق بمخصص الزكاة عن حصة الشركة في "صندوق سدكو كابيتال-أجدان فيرمونت" عن عام 2024. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة المشروعات السياحية "شمس" في الربع الأول من 2025 بنسبة 88% إلى 726.2 ألف ريال، مقابل 6 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى استثمار الشركة من خلال الاستحواذ على 83% من "صندوق سدكو كابيتال-أجدان فيرمونت".ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تاثر الربع السابق بمخصص الزكاة عن حصة الشركة في "صندوق سدكو كابيتال-أجدان فيرمونت" عن عام 2024.