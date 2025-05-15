شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «أسمنت الجوف» 163% إلى 15.23 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع مصاريف التمويل، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

الدمام - شريف احمد - تفاقمت خسائر شركة أسمنت الجوف في الربع الأول من 2025 بنسبة 162.9% إلى 15.23 مليون ريال، مقابل خسائر 5.79 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج نظرا لارتفاع أسعار الوقود الثقيل بنسبة 44% وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية وارتفاع مصاريف التمويل.ويعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع مصاريف التمويل، وانخفاض الإيرادات الأخرى.