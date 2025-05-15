شكرا لقرائتكم خبر عن «فيبكو» تتكبد خسائر بـ3.6 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" للخسارة في الربع الأول من 2025 بـ3.6 مليون ريال، مقابل أرباح بـ2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق خسارة صافية خلال الربع الحالي مقارنة بالأرباح الصافية المحققة خلال الربع الأول من العام المالي 2024 بشكل رئيسي إلى:
1- انخفاض مجمل الربح نتيجة انخفاض حجم المبيعات في الشركة التابعة وتباين المزيج البيعي.
2- ارتفاع مصاريف البيع والتسويق نتيجة لارتفاع تكلفة التوظيف.
3- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.
4- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9.
5- انخفاض الإيرادات الأخرى.
وجاءت هذه النتائج بالرغم من انخفاض مخصص الزكاة.
ويعود سبب ارتفاع الخسائر الصافية المحققة خلال الربع الأول من العام المالي 2025 مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى:
1- التغير في التزام شراء حقوق ملكية الحصة غير المسيطرة خلال الربع الرابع من العام 2024م.
2- ارتفاع طفيف في تكاليف التمويل.
وذلك بالرغم من:
1- ارتفاع مجمل الربح في الشركة التابعة نتيجة نتيجة لتباين المزيج البيعي وهوامش الربحية، وذلك بالرغم من انخفاض حجم المبيعات لبعض المنتجات الرئيسية في الشركة الأم بسبب الطبيعة الموسمية للمبيعات.
2- انخفاض مصاريف البيع والتسويق نتيجة لانخفاض مصروف الشحن.
3- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
4- انخفاض في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق خسارة صافية خلال الربع الحالي مقارنة بالأرباح الصافية المحققة خلال الربع الأول من العام المالي 2024 بشكل رئيسي إلى:
1- انخفاض مجمل الربح نتيجة انخفاض حجم المبيعات في الشركة التابعة وتباين المزيج البيعي.
2- ارتفاع مصاريف البيع والتسويق نتيجة لارتفاع تكلفة التوظيف.
3- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.
4- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9.
5- انخفاض الإيرادات الأخرى.
وجاءت هذه النتائج بالرغم من انخفاض مخصص الزكاة.
ويعود سبب ارتفاع الخسائر الصافية المحققة خلال الربع الأول من العام المالي 2025 مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى:
1- التغير في التزام شراء حقوق ملكية الحصة غير المسيطرة خلال الربع الرابع من العام 2024م.
2- ارتفاع طفيف في تكاليف التمويل.
وذلك بالرغم من:
1- ارتفاع مجمل الربح في الشركة التابعة نتيجة نتيجة لتباين المزيج البيعي وهوامش الربحية، وذلك بالرغم من انخفاض حجم المبيعات لبعض المنتجات الرئيسية في الشركة الأم بسبب الطبيعة الموسمية للمبيعات.
2- انخفاض مصاريف البيع والتسويق نتيجة لانخفاض مصروف الشحن.
3- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
4- انخفاض في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9.