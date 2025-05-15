الاقتصاد

«فيبكو» تتكبد خسائر بـ3.6 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«فيبكو» تتكبد خسائر بـ3.6 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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الدمام - شريف احمد - تحولت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" للخسارة في الربع الأول من 2025 بـ3.6 مليون ريال، مقابل أرباح بـ2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب تحقيق خسارة صافية خلال الربع الحالي مقارنة بالأرباح الصافية المحققة خلال الربع الأول من العام المالي 2024 بشكل رئيسي إلى:
1- انخفاض مجمل الربح نتيجة انخفاض حجم المبيعات في الشركة التابعة وتباين المزيج البيعي.
2- ارتفاع مصاريف البيع والتسويق نتيجة لارتفاع تكلفة التوظيف.
3- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.
4- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9.
5- انخفاض الإيرادات الأخرى.
وجاءت هذه النتائج بالرغم من انخفاض مخصص الزكاة.
ويعود سبب ارتفاع الخسائر الصافية المحققة خلال الربع الأول من العام المالي 2025 مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى:
1- التغير في التزام شراء حقوق ملكية الحصة غير المسيطرة خلال الربع الرابع من العام 2024م.
2- ارتفاع طفيف في تكاليف التمويل.
وذلك بالرغم من:
1- ارتفاع مجمل الربح في الشركة التابعة نتيجة نتيجة لتباين المزيج البيعي وهوامش الربحية، وذلك بالرغم من انخفاض حجم المبيعات لبعض المنتجات الرئيسية في الشركة الأم بسبب الطبيعة الموسمية للمبيعات.
2- انخفاض مصاريف البيع والتسويق نتيجة لانخفاض مصروف الشحن.
3- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
4- انخفاض في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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