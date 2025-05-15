شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «التطويرية الغذائية» إلى 1.4 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة للربع السابق إلى ارتفاع المبيعات في شهر رمضان المبارك في الربع الحالي وبداية فصل الصيف مما كان له الأثر الإيجابي على زيادة حجم المبيعات وكذلك انخفاض مصاريف التمويل مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الأعمال التطويرية الغذائية في الربع الأول من 2025 بنسبة 81.7% إلى 1.4 مليون ريال، مقابل 780.9 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الربح للربع المماثل من العام السابق إلى دخول مبيعات شهر رمضان المبارك بالكامل خلال الربع الحالي و إطلاق منتج جديد (London Strawberry) وكذلك زيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف التمويل خلال الربع مما كان له الأثر الإيجابي في ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة للربع السابق إلى ارتفاع المبيعات في شهر رمضان المبارك في الربع الحالي وبداية فصل الصيف مما كان له الأثر الإيجابي على زيادة حجم المبيعات وكذلك انخفاض مصاريف التمويل مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي.